ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար

Ոնց նայում եմ, այս ընտրություններում բոլորը մրցում են իրար հետ, թե ով ավելի բեթար գիժ ա ու ավելի կրեատիվ գժություններ կանի: Չեմ ջոգում, քաքն ենք ընկել եդ սաղիդ ձեռը՞… Չեմ ջոգում, Նիկոլենք Ռոբերտ Քոչարյանի տղայի բանակի հարցը ուզում էին կապել տնտեսական անկման, թե ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կորցնելու հետ: Ընդ որում թարսի պես էլ պարզվեց որ Ռոբերտի տղան բանակում ծառայել ա, ու այս պարագայում մնում ա հայտարարել, որ կամ ինքը ֆեյք ա, կամ Քոչարյանը ընդհանրապես Լևոն անունով տղա չունի: Ներկայիս իշխանությունների ֆանտազիաները ու կրուտիտները անսպառ են՝ սպասում ենք հաջորդ սերիային… Comments comments

