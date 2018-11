ՀԱՊԿ

Ցանկացած բանական մարդ պատկերացնում է, որ սխալ ընթացք ունեցող, ճգնաժամային իրավիճակում յայտնուած երկրում էական փոփոխութիւններ ունենալու համար պէտք է՝ ա), բ) եւ գ) վերանայել արժէքային համակարգը։ Մենք մնում ենք անցեալում բացսասական համարած հակաքաղաքակրթական, տարբեր բռնապետական երկրների միաւորող ՀԱՊԿ-ում եւ երջանիկ ենք։ Մենք պահպանել ենք նախորդ ռեժիմի պարտադրած հակաիրաւական եւ ապօրինի սահմանադրութիւնը եւ երջանիկ ենք։ Մենք վատ ընտրութիւններով ձեւաւորուած վատ պառլամենտից ձերբազատւում ենք ընդգծելով, որ այն հետեւանք է վատ ընտրական օրէնսգրքի (Կառծրագրով), բայց եւ այդ վատ ընտրական օրէնսգրքով գնում ենք լաւ պառլամենտի ընտրութեան։ Հաստատ ոմանք երջանիկ են, բայց դա մենք չենք․․․

