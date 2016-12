Հավանաբար Մխիթարյանը բաց կթողի ՄՈՒ հաջորդ խաղը

Մանչեստեր Յունայթդի գլխավոր մարզիչ՝ Ժոզե Մոուրինիոն Տոտենհեմի նկատմամբ տարած հաղթաակից հետո տված ասուլիսի ընդացքում գովեստի խոսքեր է ասել Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին: Մասնավորապես Ժոզեն բարձր է գնահատել Մխիթարյանի աշխատասիրությունը և ասել, որ այդ հատկանիշը պետք է յուրացնեն ՄՈՒ մնացած ֆուտբոլիստները ևս: Խոսելով Հենրիխ Մխիթարյանի ստացած վնասվացքի մասին Մոուրինիոն ասել է որ կարծես լուրջ բան չկա վիրահատության կարիք նույնպես և ավելացրել, որ հաջորդ խաղը հավանաբար նա բաց կթողնի:

