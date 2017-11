Հարգելի պարոն Կարապետյան

Հարգելի պարոն Կարապետյան, Ձեզ արձագանքում եմ որպես «Արմենպրես» լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր: Մեր հրապարակման մեջ, ինչպես նաև րոպեներ առաջ հրապարակված մեկ այլ նյութում անդրադարձ է կատարվում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդառաջ երեկ՝ նոյեմբերի 15-ին, Եվրախորհրդարանում ընդունված մի բանաձևի: Իսկ մեր գործընկերների՝ «Ազատություն» ռադիոկայանի հրապարակումը վերաբերում է հենց գագաթնաժողովի ընթացքում, ավելի կոնկրետ աշխատանքի արդյունքով ընդունվելիք հռչակագրի տեսքտին: Ի դեպ, մեր նյութում որևէ նախադասություն չկա այն մասին, որ «Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի հռչակագրի նախագիծը պատրաստ է»:

