Հարցազրույց Պարույր Հայրիկյանի հետ

Քիչ առաջ պատասխանեցի Ա1+-ի գրաւոր հարցերին։ Ահա հարցերն ու իմ պատասխանները․ «Հարցազրույց Պարույր Հայրիկյանի հետ Ա1+ Օրերս լայն քննարկումների առիթ դարձավ ՀՀ օրհներգի փոփոխության հարցը: Արդյո՞ք օրհներգը փոխելու անհրաժեշտությունը կա:

– Այս հարցի վերաբերեալ իմ վերաբերմունքն ամենեւին կապուած չէ սկսուած քննարկումների հետ։ Նախ պատիւ ունեմ լինել այն մի քանի մարդկանցից մէկը, ում առաջարկուել է, որ երգերից երկուսը՝ Անկախականների հիմներգը եւ Հայաստանը, դառնան ազգային պետական հիմներգի «թէկնածուներ»։ Ի դէպ, միակ դէպքն է, երբ ե՛ւ բառերի, ե՛ւ մեղեդու հեղինակը նոյն անձն է։ 2005-6 թթ.-ին մասնաւորպէս Գուրգէն Արսենեանը համապատասխան պատկան մարմնին առաջարկել է քննարկել Անկախականների հիմներգը ազգային խորհրդանիշ դարձնելու հարցը։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.