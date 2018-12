Հեղինակը տեղում կբլոկվի

Ես արդեն սկսել էի գրել, թե ում կուզենայի տեսնել ապագա խորհրդարանում: Եվ ցուցակը սկսել էի իմ շատ սիրված լրագրողներից: Այսօր որոշեցի ավարտեմ այդ ցուցակը: Ուզում եմ հիշեցնել, որ ցուցակում գրել եմ մարդկանց որոնց ճանաչում են անձամբ կամ ծանոթ եմ նրանց գործունեությանը: Մի վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ նրանք բոլորն էլ (անկախ կուսակցական պատկանելիությունից) կաշխատեն հանուն Հայաստանի Հանրապետության: Կրկնում եմ, ցուցակի մի մասի հետ Դուք կարող եք համաձայն լինել, իսկ մյուսի հետ ոչ: Բայց սա իմ անձնական կարծիքն է: Կարող եք քննադատել ինձ կամ թեկնածուներից յուրաքանչյուրին, սակայն ցանկացած վիրավորանք կամ, առավել ևս հայհոյախառը արտահայտությունները ոչ միայն կջնջվեն, այլ նրանց հեղինակը տեղում կբլոկվի: Comments comments

