Հետաքրքրիր իրավիճակ

Հետաքրքրիր իրավիճակ է ստեղծվել։ Ունենք Սփյուռքի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար,ով 7 ամիս նախարար էր ,բայց մեկ շաբաթվա ընթացքում չանդրադարձավ կառույցի լուծարման հետ կապված քննարկումներին։

Երբ քո աշխատողները գործադուլ են անում,երբ ԶԼՄ֊ները հեղեղված են սփյուռքի կառույցների ու գործիչների նամակներով,միթե՞ դու իրավունք ունես լռելու։ Եթե նույնիսկ չես պատկերացնում ինչպիսին է լինելու կառույցի ու գործընկերներիդ ապագան,կարելի է մեկնաբանել գոնե մեկ անգամ։ Ղեկավարի ունակություններն ու աջակցությունը հարկավոր է ցույց տալ դժվար պահերին։ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.