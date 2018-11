ՀՀԿ-ի կրիմինալ ուղին…

Մտածում եմ՝ պաթոսի, սապոնվելու հեղուկի ու քամակ մտնելու շամպունի արտադրություններ դնեմ, հայկական իրականության մեջ մշտապես ամենասպառվող ապրանքներն են… Ըստ ԶԼՄ-ների տեղեկատվության, Հանրապետականը որոշել ա իր նախընտրական ցուցակում ընդգրկել Շահնազարյան Դավիթին, իսկ ՔՊ-ն՝ կրիմինալ աշխարհի հետ կապված անձանց: Եթե այս տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, նշանակում է Հանրապետականը սկսել ա քաղել դասեր իր անցյալից, իսկ Նիկոլենք հակառակը, վիզ են դրել կրկնելու ՀՀԿ-ի կրիմինալ ուղին… Comments comments

