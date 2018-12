ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՉԵՔ ընտրում

Անվտանգութիւնը պիտի բարձրացնենք՝ – կրճատումներ բանակում, իսկ ապագայ սպայակազմի թարմացման համար անցեալ տարուայ 150 ուսանող սպաների փոխարէն այս տարի միայն 15 ապագայ սպա-ուսանող։ Պետական միջոցները պէտք է խնայել՝- միայն ամառանոցի ընտանեկան «ուտուշ-խմուշ»-ի համար առնոազն ամիսը 10 մլն դրամ (ու անպայման վիսկի)։ ԵԱՏՄ-ից պէտք է դուրս գալ՝ ԵԱՏՄ-ն լաւն է։ Սահմանադրութիւնը Սերժի հագով է՝- մի քանի տարի ստուգենք, տեսնենք գուցէ լաւն է։ Դուք ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՉԵՔ ընտրում, այլ մաֆիայի անդամ՝ -Այդ մաֆիայի անդամը ՀՀ նախագահ է։ ԸՕ-ը ահաւոր վատն է․ անպայման պէտք է փոխել,- բայց դրանով ԱԺ-ն ընտրուեց։ Արցախի անունից բանակցելու իրաւունք չունենք՝ – բանակցեց անձամբ Ալիեւի հետ ու փառաբանեց նրա որակները։ Comments comments

