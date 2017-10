ՀՀ ում աշխատող անձը

ՀՀ ում աշխատող անձը ,կարող է ձեռք բերել նմանատիպ առանձնատուն: Երկրի վարչապետը իրավունք չունի?տուն ունենալու: Հայի նախանձություն, սրա նրա ունեցվածքը հաշվելու փոխարեն, ավելի ճիշտ կլինի խաղաղ ապրել: Ես ,որպես ՀՀ քաղաքացի Ձեզ տեսնում եմ Քաղաքապետի պաշտոնում,վարչապետին` վարչապետիի, պաշտպանւթյան նախարարությունում ` Սեֆիլյանին: Եթե մեր երկրում ամեն մարդ իր տեղն ու դիրքը զբաղեցնի ու խաղաղ պահի գերազանց արդյունք կունենանք : Մենք մի երկիր ենք, մի տուն, մի ընտանիք և մենք ուժեղ ենք ,երբ միասնական ենք : Ամենօր տան կնոջը փոխելով , ընտանիք չեն դառնում? Բավական է մեր ժոցովրդին լարված պահել: Մենք ենք մեր երկրի տերը,իսկ իշխանությունը քաղ . ծառայող,ոչ ,թե պիտի սևացնենք ,վատաբանենք և օրը մեկին կարգենք թագավոր ,այլ պայքարենք ու ստիպենք,որ անեն հանուն մեզ և մեր երկրի և բոլորս մեկ մարդու նման մի հայտարարի գանք ու լուծենք ծառացած խնդիրները: Կոնկրետ վարչապետի շնորհիվ շատ լուրջ առաջընթաց ունենք և պետք չի փնովել: Եկեք միայն մինուս համարվող երևույթները ] չքննարկենք,դրական արարքների մասին էլ բարձրաձայնենք ,և ի վերջո լավ ասելով են, լավը դարձնում: Անձամբ ես,որպես ՀՀ քաղաքացի, շատ գովելի և օգտակար եմ համարում մեր վարչապետի աշխատանքը, իսկ ,թե ի°նչ կամ ու°մ հարսանիքին են մասնակցել,թող բախտավոր զույգեր լինեն: Չի կարելի խաղալ խաղաղ բնակչության նյարդերի հետ և անընդհատ քարկոծել,փնովել և վատաբանել: Մի բարի խորհուրդ, փոխեք Ձեր դիրքորոշումը և բարի ու խաղաղ տրամադրվածությամբ վեր բարձրացեք պաշտոնի , և այն ժամ կկանգնենք ու կասենք,բացի ամպագոռգոռ ելույթներից, կարողանում է հավասարակշռված որոշումներ և քայլեր կատարել,հանուն մեզ և ազգի: Եկեք մոռանանք ՀՀԿ ԲՀԿ ԵԾ ՀԴ և այլն,անկախ կուսակցությունից ,բոլորս էլ ՀԱՅ ենք և թո, յուրաքանչյուր ոք զբաղվի իրեն հասանելի գործով և ապահովի գետազանց արդյունք : Անձամբ Դուք Ձեր չգիտակցված հայտարարություններով , նպաստում էք նրան,որ մեր քաղաքացիները լքում են հայրենիքը, ատում են հայրենիքը, չեն ցանկանում ներդրումներ կատարելհայրենիքում, որքան կարելի է սևացնել մեր սուրբ հողը?: Շնորհակալություն ուշադրության համար: Comments comments

