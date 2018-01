Հնարավոր է

Հնարավոր է: Իսկ դրանից արդեն ժողովրդի վիճակն էլ ավելի վատը կդառնա?: Այո:

Ստացվում է, որ իրականությունից դժգոհ հատվածն իր քայլերով վնասում է իքնն իրեն:

Որտեղի?ց համազգային այս մազոխիզմը:

Եվ ինչպե?ս կարելի է հաղթահարել այն: ՀԳ, Եթե 50 հոգի էլ հասկանա սույն գրվածքը, կհամարեմ, որ քաղաքական մտածողության էական առաջընթաց կա:Պաշտպանության նախարարը կարծեմ թե հայտարարեց, որ ինքը վիրավոր զինվորին օգնելու կոչ է արել որպես քաղաքացի, թեև նրա այս քայլը պանծացնելու կամ պախարակելու իմաստը չեմ տեսնում: Իսկ Արմեն Սարգսյանը ընդամենը իշխանության մարդն է, թեկուզ և կրթված ու աշխարհ տեսած: Առայժմ որևէ հակասերժական քաղաքագետ նրա ապագա նշանակումը չի ողջունե և պնդել, որ Արմեն Սարգսյանի ապագա նշանակումը ընդունելի է հասարակության համար՝ տարակուսանք է հարուցում: Եվ ինչո՞ւ եք այս դեպքերը համարում իշխանությունների քայլ ընդառաջ դեպի ժողովուրդը: Որքան հասկանում եմ, գտնում եք, որ իշխանությունը ուզուրպացված է վարչախմբի կողմից և այն պետք է վերադարձվի ժողովրդին: Այսինքն վարչախմբում հանցագործնե՞ր են… Իսկ ունե՞ք երաշխիք, որ հանցավոր վարչախումբը պատրաստ է աստիճանաբար զիջել իշխանությունը… Հայտնի է, որ հանցավոր վարչախմբերը պահում են այնքան լծակներ, որքան ընդունակ են պահելու.

