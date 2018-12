Հրեաները

Երկու տարի առաջ, երբ նման մի ընկերոջ նամակից յետոյ մեր հայրենակիցներին կոչ արեցի չգնալ, չտանել իրենց երեխաներին բազում արատներով աշխարհում առաջաւոր տեղ գրաւող այս երկիրը, մի քանի հայեր խիստ յուզուեցին։ Յուսանք, որ մի քանիսն էլ մնացել են։ Միւսներին շատ ճիշտ կոչ է արուած, բայց անձամբ ինձ յուզողն հայերի ճակատագիրն է։ Հրեաները միլիոններով մէկնեցին Իսրայէլ։ Մեզ պէս տառապանք տեսած, բայց դասեր քաղած ազգ են։ Եթէ նրանք այդտեղ ապագայ չեն տեսնում, մտածելու բան կայ․․․ Comments comments

