Ձեր գաղափարները

Պարոն Հայրիկյան, հարց ունեմ,եթե պատասխանեք-շնորհակալ կլինեմ; Տարիներ առաջ ասում էիք, որ մեր երկրի համար կարևոր է նախագահական համակարգը; ԲԺՍ-ով առաջարկում եք խորհրդարանական; Նաև, որ ժողովուրդն ընտրի և վարչապետ, և փոխվարչապետ; Ինձ, որպես քաղաքացի , դա չի գրավում; Ախր, Նախագահ բառը գրաբարից եկող գաղափարակիր ու մեծ պարտավորվածություն թելադրող է; Իսկ Ձեր գաղափարներով հիացել եմ միշտ, և վերը գրածս բոլորովին դրան հակառակ չէ, ուխը մենակ սաբոտաժ անողներին է պատում, նիկոլամուտացվածներն էլ թիկնապահ զորքն է Comments comments

