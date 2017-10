Ձեր թույտվությամբ էմոցիաները որ քամենք

Ձեր թույտվությամբ էմոցիաները որ քամենք, մնում են հարցեր, որոնց պատասխանները ես, համենայնդեպս, գտել եմ Գարեգինի ու Վարուժանի ծրագրային ելույթներում ու զրույցներում, որտեղ ինձ համար առաջնային մնում է դրսի անցուդարձերի մեզ համար շատ կարևոր հասունացման պահը, որին հնարավորինս պետք է նպաստի սփյուռքը՝ մինուս դաշնակցություն, իհարկե. մեր հիմնական գործի ծավալը ես էստեղ եմ տեսնում: Ու էստեղ է, որ քննարկվելիք տարբերակներ կան, որից մեկը կարող եմ ուղարկել՝ ձեր էլեկտրոնային հասցեն իմանալուց հետո: Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.