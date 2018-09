Ճղճիմների հանելուկներից

Ճղճիմների հանելուկներից «1988 թ.-ի Մայիսի 28-ին ԱԻՄ-ը նշեց անկախութեան 70-ամեակը։ Երեսուն տարի յետոյ՝ 2018-ին ո՞ր ամեակն է»։ Այո,դժվար է խելացի մարդու համար ապրել միջակություն հասարակության մեջ առանց նյարդայնանալու: Կտրիճ Սարդարեան․ «Եթէ ընդօրինակում ենք անցեալի սխալները, պիտի պատրաստ լինենք նաեւ նրանց ձախողումներին արժանանալ»։ Բանն այն է, որ հիմա էլ «կազեոլները» մարդամերժ խորհրդարանական հաւմակարգը պաշտպանելու համար վկայակոչում են «փառահեղ» 18-20 թթ. Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.