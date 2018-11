Մահ կամ Ազատություն

Կարճ ասած…Էս թատրոնը,որ ամիներ շարունակ խաղում են,ու ոչ մի փոփոխություն,հենց նրա համարա (եւ ոչ միայն), որ հհկն ու մնացած մերոնքականները կարողանան օգտվեն առիթից,որ ժող աչքին քաղաքականություն խաղան,ու իրանց գործը առաջ տանեն: Լավ հիշում եմ այդ օրը, պետք է հոդված գրեի ձեր մասին, թուղթը դրեցի խմբագրի սեղանին, որի վրա երկու բառ էր գրված ,, Մահ կամ Ազատություն”. Ասեց՝ էս ի՞նչ ես գրել, ասեցի՝ Հայրիկյանին տեսնելով զգացի, որ եթե Ազատ չես, ուրեմն ապրելդ գրոշի արժեք ունի։ Աստված ձեզ պահապան պարոն Հայրիկյան Comments comments

