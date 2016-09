Մանչեսթեր Յունայթեդը 42.5 միլլիոն դոլար է առաջարկել Մխիթարյանի համար

Ինչպես հայտնում է գերմանական Kicker-ը Մանչեսթեր Յունայթեդը գրեթե կրկնապատկել է Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի համար առաջարկվոգ գումարը այն 24 միլլիոնից հասցնելով 42.5 միլլիոնի: Այժմ կողմերին մնացել է համաձայնեցնել մի քանի ընդացիկ հարցեր և եթե արտառոծ ոչինչ տեղի չունենա արդեն մեկ շաբափից Մխիթարյանը բուժզննում կանցնի Անգլիական ակումբում: Հիշեցնենք, որ այս գումարը ռեկորդային է այն ֆուբոլիստների համար ում պայմանագրի ավարտին մեկ տարուց պակաս ժամանակ է մնացել: Comments comments

