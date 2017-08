Մարդիկ պետք է առանց հրաշքներ տեսնելու ևս հավատան

Մարդիկ պետք է առանց հրաշքներ տեսնելու ևս հավատան, այն ժամանակ միայն նրանց հավատը կատարյալ կլինի: Րաֆֆի: Փաստորեն ինչպես հայտնի է Հայաստանի մեծ մասը մտածում էր, որ Սասնա Ծռերը Ազատիչի կազմակերպած ներկայացումն է: Ու դրա համար ԹԱՄԱՇԱ անող են եղել: Սնահավատ ժողովրդին ավելի լավ պատիժ հնարավոր չէր մտածել, քան Ազատիչի պես դաժան բռնակալը: Արժանի են միմյանց, հիմա վայելեք Ձեր կիսաբաց լուսամուտները ու Դոդի Գագոյի լողավազանները: Հետո չասեք թե թուրքերը ցեղասպանել են: Comments comments

