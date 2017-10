Մարդկային տեսակ կայ

Մարդկային տեսակ կայ, որը երբ անիրազէկ է, ուզում է վստահեցնել, թէ բոլորն էին անիրազէկ։ Այսօր մի նախկին եւ ներկայ հհշ-ական գործչի հարցազրոյցում կարդացի. որ իբրեւ թէ «… Որեւէ մեկը 87 թվականի դեկտեմբերին չէր կարող կասկածել, թե 88-ի փետրվարին ինչ կկատարվեր Հայաստանում, եւ հետագայում ինչ զարգացումներ կհաջորդեին…»։ Անունը չեմ նշում, որպէսզի նոյնիսկ անուղղակի վիրաւորանք չապրի։

Ե՞րբ պիտի այս միջակութիւններն ընդունեն, որ ոչ միայն եղել են այդ «որեւէ մէկ»-երը այլեւ հենց նրանք էլ ծրագրել, նախապատրաստել ու հասունացրել են «հետագայ զարգացումները…» Comments comments

