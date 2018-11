Մարդու կերպարով

Ինձ համար հանելուկ մնաց, ինչպես կարելի էր անտեսել ,և առնվազն գոնե վարչապետի խորհրդականի պաշտոն չտալ այս վաստակաշատ մարդուն.Ախր եղածով քաղաքագիտության անսպառ շտեմարանի հետ գործ ունենք, թե իր գիտելիքներով, թե իր փորձառությամբ և թե իր անցած գրեթե անանցանելի ճանապարհով. Ախր այս մարդը ոչ միայն համազգային ,այլև համամարդկային արժեք է. նոր իշխանությունները լավ կանեն օր առաջ մտածեն այս մասին…դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ արժեր ,որ Հայաստանը 1 ին դեմքի մակարդակով աշխարհին ներկայանար Հայրիկյանի պես պատկառելի կեսագրությամբ ու նաև պատկառելի արտաքինով Մարդու կերպարով. Comments comments

