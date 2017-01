Մարկոս Պիզելլին դուբլ է ձևակերպել

Արաբական Միացիալ Էմիրությունների առաջնությունում հանդես եկող Ալ-Ֆուջեյրան երեկ սեփական հարկի տակ հյուրընկալել էր Ռաս Ալ-Խայմախին տուրի 8-րդ տուրի շրջանակներում: Սեփական հարկի տակ տան տերերը երկու անպատասխան գնդակ ուղարկեցին հյուրերի դարպասը: Երկու գոլերն էլ հեղինակեց Հակյաստանի հավաքականի բրազիլացի հարձակվող Մարկոսը: Հիշեցնենք, որ «Ալ-Ֆուջեյրան» 14 միավորով ընդանում է աղյուսակի 8-րդ հորիզանականով իսկ Մարկոսը մասնակցեց ամբողջ հանդիպմանը:

