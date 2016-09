Մարկո Ռոյս. «Լավ չխաղացինք, սակայն Միկիի գոլի շնորհիվ հաղթեցինք»

-Միկին փայլուն գոլ հեղինակեց: Նա ձախից անցում կատարեց դեպի կենտրոն և փայլուն հարված կատարեց: Մենք բոլորս տեսել էինք Հենրիխի հարվածները հեռու տարածություններից: Մեզ շատ օգնեց նրա խփած գոլը: Ցանկությունը մեծ էր առաջին կեսում բացել հաշիվը, սակայն դա մեզ մոտ չստացվեց: Մենք լավ չխաղացինք, սակայն Միկիի գոլի շնորհիվ հաղթեցինք,- ասել է Ռոյսը:

