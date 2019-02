Մարոյի պես

Թումանյանի մոտիվների հետ զուգահեռներ անցկացնելով ասեմ, որ Հայաստանը այս իշխանությունների ձեռքում ոնց որ Չոբան Կարոյի ձեռից փախնող Մարոն լինի։ Սկզբից փորձել են գայթակղել ինչ-որ “Կանփետ, չամիչ ու խընձոր” -ով, բայց հիմա մանրից հասկացել ա որ լրիվ քաքն ա ընկել։ Հույս ունենք Մարոյի պես երկիրը վերջում գյաբռլամիշ չլինի․․․)) Գիրք կարդալը շատ լավ բան ա, բայց երբ մարդը 40 տարեկանում ա հայտնաբերում ինչ ա գիրքը, ու ինչպես են այն կարդում, դաժան բաներ ա ստացվում․․․ երբ աբիժնիկությանը չափ ու սահման չկա, սրբապղծությունը նորմալ ա համարվում Comments comments

