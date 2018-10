Մեկն էլ կար

Ինձ գրում են, որ այս տողերում նկատի է առնուած մեր սահմանադրական նախաձեռնութիւնը։ Երեւի այդպէս է՝ շնորհակալ եմ անուղղակի աջակցութեան համար։ «Մեկն էլ կար: Ասում էիք` ամենաչգնահատված քաղաքական գործիչն է: Այդ ամենաչգնահատված քաղաքական գործչին էլ մեկ-մեկ լսեք: Այն նույն խենթ պատանու ոգին է իր մեջ, դեպի ազատություն գնացող: Հանուն ինքնիշխանության ինքնաոչնչացման պատրաստ, իրեն ողոջակիզող ոգիներին մի անտեսեք»: Այսօր բազմաթիւ լրատուամիջոցներ հետաքրքրւում էին, թէ ինչու եւ ինչ առիթով են երեկ որդուս՝ Դաւիթ Հայրիկեանին հրաւիրել ոստիկանութիւն։ Բարեկամներիս տեղեկացնեմ, որ անհանգստանալու ոչինչ չկայ։

