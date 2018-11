Մերաբ Մամարդաշվիլին

Այնպես որ այն ինչ տեսնում եմ վերջին տարիներին, հեչ էլ բացառություն չի՝ դեբիլ հայրերին փոխարինելու էին գալու դեբիլ զավակները, որոնց կարելի է ամեն կերպ շահագործել՝ ոչ խելք ունեն, ոչ մեղք, հասկանալու համար որ իրենք ընդամենը ինչ-որ մեկի երազի պատկերային ֆոնն են: Ընդ որում պետք էլ չի որ ավել բան հասկանան, քանի որ ինչպես նշում էր մեծագույն վրացի փիլիսոփա Մերաբ Մամարդաշվիլին, սարսափելին ոչ թե քնի մեջ ապրելն ա, սարսափելին այլոց քնի մեջ զարթնելն ա: Ավելի լավ ա մնալ քնած… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.