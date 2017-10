Մեր ամենախոցելի տեղերից մեկը

Մեր ամենախոցելի տեղերից մեկը և անցյալում և ներկայումս եղել է դեմոգրաֆիան, որի արդյունքում էլ մենք միշտ ունեցել ենք տարածքային կորուստներ: Շատ հետաքիր թվեն են, որոնք ցույց են տալիս, որ 100 տարի առաջ մենք Ելիզավետպոլի նահանգում և գավառներում մեծամասնություն ենք կազմել միմիայն Շուշիի գավառում, այն էլ շատ չնչին տարբերությամբ…Մի բան ասեմ, էլի: Գալուստ Սահակյանը ջահել ժամանակ ուսուցիչ ա եղել, ու զբաղվելով քաղաքականությամբ հասկանում եք թե ինչքան երեխա ա փրկվել: Ու հետո ասում եք քաղաքականությունը վատ բան ա…Ռեժիմը տապալել փորձող ցանկացած թիմ, պետք ա ներկայացնի հասարակությանը իր ապագա կառավարության ողջ կազմը և հակաճգնաժամային մանրակրկիթ քաղաքական և տնտեսական ծրագիրը… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.