Մեր դասարանում մի հատ Վազգենչիկ կար

Առաջ եթե իրավապահ մարմինները խուզարկությամբ մտնեյին որևէ լրատվական գործակալություն, ապա իրավապաշտպանների, պայքարիկիների, աշխուժակների, ու իրենց զիլ քաղաքացի հռչակացների մի բանակ իրենց տեղում կճղեյին, աղաղակելով դրա դեմ: Իսկ հիմա քար լռություն, լավագույն ապացույցնը որ այս երկրում ոչ մի դուզդուրան բան չկա, ընդամենը բուտաֆորիա ու կոմֆորմիզմ… Լրատվական գործակալություն խուզարկելը անթույլատրելի ա, առավել ևս քո քաղաքական հակառակորդի գործակալությունը: Իմ համար արդեն իսկ ակնհայտ ա, որ այս ամենը շատ վատ ավարտ ա ունենալու… Comments comments

