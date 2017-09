Միասնական որոշում ընդունուեց

Միասնական որոշում ընդունուեց Ռաֆայէլ Համբարձումեանին լիազորել եւ պատուիրակել արտայայտուեած տեսակէտները Հայաստան-Սփիւռք համաժողովում քննարկելու առաջարկութեամբ հանդէս գալու համար։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Մամիկոնէից Տարօնականների ուխտ հանրային կառոյցի ատենավար՝ Ռ. Համբարձումեանը, Արժնապատիւ ազատամարտիկների միաւորման նախագահ Վ. Աւետիսեանը, Վիրաւոր-հաշուանդամ ազատամարտիկների ասոցացիայի նախագահ Ռոմիկ Մխիթարեանը, Մեսրոպեան ուղղագրութեան վերականգումն աւարտին հասցնելու կողմնակիցների միութեան նախագահ Պարոյր Հայրիկեանը, Ազգային Ինքնորոշում միաւորում կուսակցութեան նախագահութեան անդամ Գագիկ Սարուխանեանը , Նախիջեւան հայրենակցական միութեան փոխնախագահ Վ. Դաւթեանը, Comments comments

