Միլիոնավոր մարդիկ

Պետք ա Գրեգ Լեյքի մեծ,շատ մեծ նկարները կախված լինեն տարբեր քաղաքների`մարդկանցով լցված հատվածներում,հազարավորները կտեսնեն չեն էլ իմանա,թե ովա,ու շատերին չի էլ հուզի,կնայեն կանցնեն կգնան,բայց թող տեսնեն,էդ կապ չունի։ Միլիոնավոր մարդիկ չգիտեն ինքն ովա, չգիտեն ,որ երկու տարի ա լքելա մեզ,չգիտեն ինչ հարուստ կյանքով ա ապրել երիտասարդ տարիքում ու ինչ դաժան օրեր ա ունեցել վերջին տարիներին։

Լեյքը եթե ամբողջ կյանքի ընթացքում ընդամենը մի երգ երգեր, ընդամենը ութ րոպեանոց Epitaph-ը, միևնույն ա ինքը կմնար պատմության մեջ։ Epitaph-ն ավելի աստվածային ա,քան աշխարհի ամենաաստվածային բաները… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.