Միքայէլ Նալբանդեանի դեմ

Երբ անմեղսունակով կամ անշնորհքով հիանում ես, դա նրա խնդիրը չէ։ Ինչ կայ, այդ էլ մնում է, բայց դու նոր «որակներ» ես նուէր ստանում։ Կարո՞ղ եք գործիչ եւ պարզապէս մարդ համարել նրան, ով ասում է մի բան եւ անում հակառակը։ Նա պարզ է, ով է, իսկ նրան հաւատացողնե՞րը․․․ Միայն իդիոտի համար կարող է ազգային հիմներգը իր պատկերացրած լաւ երգերից լինել։ «Ի սկզբանէ էր խօսքը»․ Երգը նախ բառեր է ունենում։Նա ով հայութեան ազատութեան երգիչ, նահատակ Միքայէլ Նալբանդեանի դէմ կը վայրահաչի, թող իր սրբապիղծ էութեամբ արժանանայ նրա վախճանին․․․ Comments comments

