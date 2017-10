Մի երկու, առավել սարսափելի իրողությունների մասին

Մի երկու, առավել սարսափելի իրողությունների մասին կարող եմ պատմել: Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել ծանր հանցագործություն կատարած և բանտից ազատված նախկին կալանավորին, ամսական մինչև 3000 դոլար գումար նվիրել 6 ամիս ժամկետով, որպեսզի նախկին մարդասպանը, կամ ասենք պեդոֆիլը ազատության մեջ հայտնվելուց հետո իրեն ֆինանսապես ապահովված զգա և դառնա օրինապաշտ, խաղաղ քաղաքացի:

Գենգերի մաֆիայում գործող և ոստիկանությունում հաշվառման մեջ գտնվող անչափահաս դպրոցականներին, ամսական տրամադրվում է մինչև 1000 դոլար, որպեսզի նրանք հրաժարվեն թալանից ու թմրադեղերից, և գրքերով լի պայուսակներով ամեն օր հաճախեն դպրոց:

Հասարակության այս թափոնների համար օր ու գիշեր քրտնաջան աշխատում և վճարում է սովորական քաղաքացին:

Իշխող օրգաններն այսպիսով հովանավորում և քաջալերում են հանցագործներին ու մարդասպաններին, անշուշտ փայփայելով հեռուն տանող մութ նպատակներ: Իսկ դա արդեն մեկ այլ թեմա է: Comments comments

