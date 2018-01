մի կոնկրետ զանգված կա

մի կոնկրետ զանգված կա չկայացած ոչխարների, որոնք ոչնչով հետ չեն մնում մեր ոչ բարով եկվոր «հարևաններից» ովքեր առիթը բաց չեն թողնում ամեն ինչ հայկականը հայհոյելու կամ ձեռ առնելու: Ինչ որ մի ղամազ ինչ որ մի քաք կուտի անմիջապես կսկսեն հայի գենը ձեռ առնել իբր դրանով արտահայտելով իրենց զարգացած լինելը, հիմա էլ մեր ազգի 90%-ից ավելի հոգևոր ամենասուրբ տոներից մեկը: Ես էլ չեմ բացում չեմ կարդում տասնյակ հազարավոր ստեղնաշարի մեկ «կլիկով պերեպոստ» արած ձայնագրուտյունները միանման, վիդեոները կամ նույնիսկ բացիկները, դրա փոխարեն անպայման աշխատում եմ կարդալ և հատ առ հատ պատասխանել ձեռքով գրված թեկուզ և մեկ բառով ինձ ուղակած «շնորհավոր Սուրբ ծնունդ» կամ պրևէ այլ բարեմաղթանքի: Դա առիթ չպիտի լինի այլ դավանանքի կամ անհավատներին կամ սատանապշտներին որ ինձ կամ իմ հավատքը ձեռ առնեն: Հանդուրժող կարող եմ լինել մինչև ինչ որ սահման որից հետո կարող եմ 1000-ապատիկ կոպիտ ու զզվելի ձևով նվաստացնեմ բոլոր այլախոհներին ովեր կհամարձակվեն իմ հավատքը նվաստացնել: կարող եմ նաև իրենց տղամարդ համարող բայց քածի նման վիրտուալ դաշտում հերոսացողների ձվերը կոտրել որ իրենց սազող քածի ձայնով այսուհետ խոսեն ու հիշեն իրենց իսկական էությունը: մի անարգեք ինձ կամ իմ հավատքը թե չէ մի օր իրոք կռտելու կանցնենք այ ոչխարներ, հավատացեք ինչի ուզում եք ձեր անհայտ հոր սեռական օրգաններից սկասծ մինչև ձեր տան փոլի փետը բայց մի անարգեք իմը: Ես հարգում եմ բոլորիոն, անկախ իրենց դավանանքի հավատքի, կամ անհավատության մինչև որ դիմացինս անարգում է իմը, այդ դեպքում նրանք ինձ համար ազերի շներից ոչնչով չեն տարբերվում դեռ կասեի ավելին, էդ պոչխարներից էլ շատ եմ զզվում քանի որ նրանք թուրկ են և հայի ազգանուն չեն կրում և ինչ որ տեղ հասկանալի է ատելությունը իմ ու իմ հավատքի հանդեպ… Էս լավ որով ստիպեցիք ափերիցս դուրս գամ «հայվանի բալասոիներ» թողեք երկու օր հանգիստս վայելեմ էլի… Բոլոր պարկեշտ հայրենակիցներիս ներողոպւթյուն եմ հայցում: Այլազգի ընկերներ ունեմ որ շնորհավորում են իմ տոնը ու նայում ես մի գյոթաբեկյան գվանդոն անուն ազգանունով մեկը Հիսուսի մասին լպիրշ անեկդոտա դրել իրա էջին իբր ինքը դեմքա, բռնեմ կոմպը լարախառը մտցնեմ հետևդ ու միացնեմ հոսանքին որ խելքդ գլուխդ հավաքես ոչխար!!! Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.