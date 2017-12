ՄԻ որոշ ժամանակ անց

Ժամանակին, երբ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը շարժում էր առաջնորդում, ես հրապարակայնորեն մատնանշեցի նրա թերացումները և ասացի, որ եթե դրանք չշտկվեն, ապա շարժումն անխուսափելիորեն կպարտվի։

Որպես արձագանք դրա՝ րաֆֆիականները մի հզոր գրոհ սկսեցին իմ դեմ՝ լուտանքներ թափելով իմ հասցեին։ ՄԻ որոշ ժամանակ անց, երբ շարժումն արդեն մարել էր, ես մի հոդված գրեցի, ասելով, որ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը դեռ անելիք ունի քաղաքական դաշտում /նկատի ունեի նրա «Նոր Հայաստան» ծրագիրը/։ Եվ ով զարմանք, այն նույն մարդիկ, ովքեր ամիսներ առաջ կրծքով պաշտպանում էին Րաֆֆուն և ընկալում որպես անսխալական, սկսեցին հիմա էլ լուտանքներ թափել Րաֆֆու հասցեին․․․ Սա է մեր մարդու քաղաքականությունից հասկանալու աստիճանը Comments comments

