Մխիթարյանը Բունդեսլիգաի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել

Ապրիլ ամսվա Բունդեսլիագայի պաշտոնական կայքում անցկացված հարցումների համաձայն Հայաստանի հավաքականի և Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է Բունդեսլիգայի լավագույն ֆուտբոլիստ: Հարցման մասնակիցների 42 տոկոսը իրենց ձայնը տվել են հայ կիսապաշտպանին իսկ 2-րդ տեղում հայստնվել է Արտուրո Վիդալը 31 տոկոս ձայներով: Comments comments

