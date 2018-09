Մոռացել եմ իրազեկել

Մոռացել եմ իրազեկել, որ երկու օր առաջ 29-րդ անգամ բարձրացայ Արագածի գագաթ։ Այս անգամ անակնկալ որոշմանս պատճառն այն էր, որ ուզում էի ընկերոջս, ով իր թոռան հետ պատրաստւում է Արարատի գագաթ բարձրանալ եւ օգնել մարզական վիճակը ստուգելու եւ ամրապնդելու հարցում։ Լաւ վիճակում էին։ Իսկ ինքս անխոհեմ բան արեցի։ Ուղեկիցներիս ասացի, որ ինձ մենակ թողնեն։ Դժուարութեամբ համաձայնեցին։ Երբ լրիւ մենակ էի, որոշեցի հարաւային գագաթ բարձրանալ մէկ անգամ գնալուց յետոյ դժոարութեան պատճառով մերժածս ամենակարճ ճանապարհով։ Այն ժամանակ (մօտ քսան տարի առաջ) դժուար էր, իսկ հիմա․․․ Comments comments

