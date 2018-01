Մտածում եմ

Մտածում եմ Հայաստանում ինչպես իրավաբաններն ու տնտեսագետներն են ավելի շատ քան պահանջված է, այնպես էլ գործակալները։ Օրինակ Ռուսաստանին էդքան գործակալ պետք չէր Հայաստանում, ինքնակամ դրել ու քանակ են ապահովում Ցանկացած այլ երկրի համար սեփական երկրի թիկունքում գործելը, սեփական երկրին դավաճանելը անբարոյականի տղություն է։ Էս գրեմ, որ Ռուսաստանի գործակալները չգրեն՝ «Բա ԱՄՆ գործակալնե՞րը»։

Բոլորդ նույն խե*ս եք, պարզապես տարբեր համերի ռեզինների մեջ։ Comments comments

