Յանուն ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ

Նաեւ Արեւմուտքն է արձանագրում փոփոխութիւնների ձգտման բացակայութիւնը։ Բա ձեր ինչի՞ համար ձեզ պիտի մարդու տեղ դնեն, այ ստրուկներ։ Դեռ տնտեսական զարգացման յոյսերից են խօսում։ Աշխարհին դրամ տուող, Գերմանիայի ու Ճապոնիայի պէս երկրների ոտքի հանող պետութեան հակառակորդի հետ «ախպերութիւն եք անում» ու դեռ սպասում, (չեզոք էլ չեք մնում) , որ ձեզ ու մեզ աջակցե՞ն․․․․ Յանուն ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԵՐԿՐԻ ՏԷՐԸ ԴԱՌՆԱԼՈՒ նպատակի հրատապ է սահմանադրական բարեփոխումների իրականացումը․․․ Comments comments

