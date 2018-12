Յեղափոխութիւնից յետոյ

Ոմանք կարող են հարցնել՝ ի՞նչ սուտ։ Ահա դրանցից միայն մի քանիսը.

Մինչ «յեղափոխութիւնը»՝ ա) ԵԱՏՄ-ն վատն է. նրանից պէտք է դուրս գալ։ Յեղափոխութիւնից յետոյ՝ ԵԱՏՄ-ն լաւն է։

բ) Սահմանադրոթւիւնը Սերժ Սարգսեանի հագով է կարուած.- հիմա՝ Այդ խնդիրն օրակարգում չկա։

գ) Արմէն Սարգսեանը ընտրւում է որպէս մաֆիայի մաս։- Նա շարունակում է պաշտօնավարել։

դ) Հանրապետականների Ընտրական օրէնսգրքի պատճառով Հայաստանում ընտրութիւններն անարդար ու հակաժողովրդավարական էին (Նիկոլի ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐ)։- Այդ ԸՕ-ով տեղի ունեցան ԱԺ ընտրութիւնները։

Նախորդ ընտրութիւններն ու սահմանադրական հանրաքուէն ուղեկցուել են խախտումներով։ – Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի կազմը Մուկուչեանի գլխաւորութեամբ մնաց իր տեղում։

Նշուած ստերից որեւէ մէկն առանձին բաւական էր Արեւմուտքում որեւէ յայտնի քաղաքական գործչի վրայ խաչ քաշելու համար, իսկ այստեղ կարծում են, թէ կը մարսուի։ Այո, առայժմ մարսում են, բայց բանական մարդիկ արդէն զզուած իրենց եզրակացութիւնն են անում

