Նախօրեին

Նախօրեին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը Կասկադում կազմակերպել էր Ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների համար «Ռեինկարնացիա» խմբի համերգ, որի վրա իմ ունեցած տեղեկություններով ծախսել էր ավելի քան 20 միլիոն դրամ: Մի երկրում, որտեղ հա հայտարվում է որ վիրավոր զինվորների պատշաճ բուժսպասարկման համար գումար չկա, սահմանների պատշաճ սպառազինման վրա գումար չկա, անգամ զինվորիների նորմալ սնունդ և հանդերձանք ապահովելու համար գումար չկա, միշտ էլ գտնվում են կլորիկ գումարներ մի քանի ժամվա տաշի-տուշիիների վրա, քանի որ հավանաբար արանքում լիքը ատկատներ կա…

