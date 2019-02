Նարկոմաններ

Համայն մարդկութիւնն է խենթանում։ Ուշադիր ընթերցողի համար ակնյայտ է, որ սա հերթական համամարդկային սրիկայութիւններից մէկն է։ Ընդունում են, որ օգտագործողներից 100-ից 10-ը կախուածութիւն են ձեռք բերում, այսինքն՝ դառնում են թմրամոլ, բայց փառաբանում են․․․ Ծնողներ, փրկեք ձեր երեխաներին այս գլխաւոր նախնական՝ ճանապարհ բացող թմրանիւթից․․․

Ո՞վ չգիտի, որ դա բոյս է նաեւ օգտակար, բայց այսպիսի շեշտադրմամբ գովազդելը․․․Նարկոբիզնեսի փայլուն յաղթանակն է։ Նարկոմանների 99 տոկոսը իր «առաջընթացի» առաջին քայլերն արել է մարիխուանայով «թռչելով»։ Իդոտ ուրախացողներ, տուեք ձեր երեխաներին ու կտեսնեք, օր ծերութեան կը հասկանաք, թէ ինչ սրիկայութիւն եք անում նրանց եւ ձեր հանդէպ։ Comments comments

