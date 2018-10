Նիկոլին բերել են

Իմ բաւական հարուստ փորձառութիւնից սնուող երեւակայութիւնը դժուարութեամբ է ընկալում նման հնարաւորութիւնը, սակայ շատ ակնյայտ է, որ ինչ-որ բան այն չէ․․․․են չի այն, որ ժողովրդավարական պետությունը չի կարող լինել միջնադարյան միապետությունների ընտանիքու, չի կարող անվտանգությունը ապահովել մի կառույցով, որի անդամները ՄԱԿ-ում, եվրոխորհրդու և այլ ըեղեր, միշտ դեմ են քվեարկել հայկական տեսակետին, իսկ են թե Նիկոլին բերել են, որ Ղարաբաղը տա, չգիտեմ, համենայն դեպս արդեն վերջ պետք է տանք այն ձևին, որ Երևանն էր որոշու տալ-չտալ, թող Ղարաբաղը ինքը որոշի ու այ այստեղ, հարց կա, արդյոք հենց ղարաբաղին ինքը չի ուզում լինել Ռուսաստանի պռոտեկտարատ, ինչքան ես եմ տեսել, ղարաբաղցին երազումա լինել ռուսի պռոտեկտարատ, եկեք մենք մտածենք ՀՀ-ի տքղի մասին, իսկ ղարաբաղցին թող որոշի Հայաստանի հետա լինում, թե ռուսի Comments comments

