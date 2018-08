Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա հանրահավաքում

Քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա հանրահավաքում «հեղափոխական Հանրապետության հրապարակը» հռչակեց երկրի բարձրագույն և միակ իշխանություն, պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ: Հանրապետության հրապարակում հանրավահավք են հրավիրում Բարգավաճը, Դաշնակցությունը, Հանրապետականը, իրենց միացած օլիգարխ տղերքը, որոնք հաստատապես այդքանով կհավաքեն երեկվանից ոչ պակաս մարդ ու ասում են դե քանի որ «Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա հաստատվել է մի իրավական կառավրման համակարգ, որը պատմագիտության մեջ ընդունված է անվանել ուղիղ ժողովրդական կառավարում, ուղիղ ժողովրդաիշխանություն», ուրեմն հիմա էլ մենք ենք ժողովրդաիշխանություն: Դե մնացած զարգացումները դրանից հետո թողնում եմ ձեր ֆանտազիային… Comments comments

