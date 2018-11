Նիկոլ Փաշինյան

Նիկոլը վտանգավոր բան ա անում՝ սպառնալով սրան-նրան փռել ասֆալտին: Ախր վերջին իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ վլաստը վերցնում են ասֆալտին լավ փռվողները…))) Վիգեն Սարգսյանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանին արված բանավեճի առաջարկը և մատնանշված ֆորմատը բավականին չեզոք է, որը թույլ կտա լավագույնս գնահատել երկուսին որպես քաղաքական գործիչ՝ այդ թվում նրանց գիտելիքների պաշարը և պատրաստվածությունը: Նիկոլը եթե չընդունի այս առաջարկը, կամ սկսի կրուտիտներ անել ֆորմատի կապակցությամբ, դա շատ լուրջ մտորելու տեղիք կտա հասարարակության տրամաբանող շերտի մոտ…

