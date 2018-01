նստած է մեր հոգիների խորքերում

Այն, ինչը ժամանակներ առաջ Եվրոպա է տարվել այստեղից, նստած է մեր հոգիների խորքերում, այն չի մարել ու չի կարող մարել։ Պարզապես հազար տարում ժանգի շերտ է նստել մեր հոգիների վրա։ Մեզ հարկավոր է ազատվել այդ շերտից, ու Եվրոպան նորից կգա մեզնից սովորելու։ Մենք հոգևոր հեղափոխության կարիք ունենք՝ վերարթնացնելու համար հարկադիր կերպով մեր մոռացածը։ Դու ունես երկու ուղի՝

ա/ ևս 25 տարի տրտնջալ, բողոքել, անիծել, ամեն բարձր գոռացողի քեզ առաջնորդ հռչակել և ապա խորապես հիասթափվել,

բ/ խորամուխ լինել իրականության այսպիսին լինելու ռեալ պատճառների մեջ ու քո նմանների հետ միաբանվելով՝ իրական քայլերով վերափոխել իրականությունը։ Եթե ընտրել ես առաջին ուղին, ապա գնա՛ Քո ճանապարհով։…

