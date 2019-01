Շանթը

Էսօրը Նիկոլը ճիշտ և Ճիշտ արտացոլումն է մեր այսօրվա հավաքական էության:Հետևաբար ում է ուղղված Ձեր խոսքը:Ինչ է չկային ուրիշ մարդիկ մինչև Նիկոլը…Իհարկե կային,բա Շանթը,բա Ժիրայրը,բա Պարույր Հայրիկյանը,բա մյուս գաղափարական նվիրյալները:Ինչ է չեք հասկանում,որ այս ժողովուրդի համար ընդունելի առավելագույնը հենց Նիկոլն է:Նիկոլը գոնե ավազակ չի,գոնե թալանչի չի,գոնե ագահ չի,գոնե անարժանապատիվ չի…. ստրուկ եւ վերնախաւ բառերն անհամատեղելի են Թէրեւս այդ պատճառով է, որ երբ ընթերցում եմ «իշխանական վերնախաւ» արտայայտութիւնը անհարմարաւետութիւն եմ զգում։ Ինչ ոլորտի ստրուկ էլ լինես, մանաւանդ օտարաստրուկ, դու արդեն կամաւորապէս ստոր խաւի ներկայացուցիչ ես քեզ ազդարարել։ Comments comments

