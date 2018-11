Ուկրաինան Ռուսաստանից կախում չունի

1,5ամիս առաջ Պոլտավա էի գնացել։ 4 տարի չէի եղել։ Իսկապես շատ բան է փոխվել։ Մարդիկ, որ ատում էին սրիկա ու թալանչի Յանուկովիչին, հիմա սրանց արածները տեսնելով, նրա արածները համեստ թալան են համարում։ Մի մասը փոշմանել է, մեծ մասը դարձել ավելի ագրեսսիվ բոլորի հանդեպ, բայց համարյա բոլորը ատում են ներկա իշխանությանը։ Դե պարզ է, դեսպանները այդ մասին չեն ասի։ Ուկրաինան Ռուսաստանից կախում չունի,կտրվեց, բայց կոռուպցիան ավելի է մոլեգնել, բոլորը բոլորից դժգոհ են, սակայն մի դրական բան հաստատ կա՝հասկացել են, որ իրենք ռուս չեն, երեւի սահմանադրությունը թույլ է տալիս կողոպուտը, Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.