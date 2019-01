Չլսեցին, չուզեցին

Չլսեցին, չուզեցին լսել կամ յանձնարարութիւն ստացան չլսել ասածս, այն բանի մասին որ Համաշխարհային բանկի հետ կարելի է բանակցել արտօնեալ վարկ ստանալու եւ դրանով «ՀԱՅ-ՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» կոչուող թալանչիներից գազամատակարման գործն ազգայնացնելու համար։ Զուգահեռաբար պէտք է հրատապ բանակցոթիւններ սկսել այլընտրանքային էներգակիրներ ձեռք բերելու ուղղութեամբ։ Իրականում կարծում էք որ նիկոլը խորհրդի կարիք ունի՞ ոչ ամեն ինչ էլ նա լավգիտեր ,,ընդիմադիր,, աշխատած ժամանակ, բոլոր հարցերի լուծումը նա գիտեր և պահանջում էր լուծում ․․․․ հիմա ԻՐԱ-վիճակն ու կարգավիճակն է փոխվել, նա ընդհանրապես կապ չունի Հայի ու Հայաստանի շահերի հետ Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.