Պարույր Հայրիկյանի առաջնորդությամբ

Պարույր Հայրիկյանի առաջնորդությամբ մասնակից եղանք Արցախի տոնին։

Երկար ճանապարհն անմոռանալի շատ դրվագներով էր լի։ Դադիվանքի համալիր մեր գիշերային այցը բառերով չարտաբերվող բերկրանք հաղորդեց, և ճանապարհային հոգնածությունն իսպառ վերացավ։ Լույսերի մեջ ողողված համալիրն, ասես, հավատավոր եկվորների էր սպասում, և իր երկնաշունչ գրկում Հայրիկյանի հնչեցրած հոգևոր երգերեը միանգամից շնչավորեցին աստվածային հեքիաթը և բոլորովին էլ տարօրինակ չթվաց՝ վանքամերձ հատվածում գիշերահացի մեր համեստ սեղանին կատուների և շների մոտենալը։ Աստծո արարչականությանը հաղորդված, նրա մեծ սիրո զվարթանքով փառավորված, խաղաղությունն ու հաշտությունը վերագտած՝ ամենքս մեր ընթացքին էինք… Comments comments

You can leave a response , or trackback from your own site.