ՊԵտությունը

Ամոթ ամոթ ամոթ ինչսպես կարելի նման արտահայտություններ ընդհանրապես ոչ պետությանը ոչ սահմաններին բա ինչի համար դե ասա գնանք մեռնենք ազգովի ՊԵտությունը դա ազգն է լավ թե վատ իսկ դա կհարթեցվի բացարձակ ժողովրդավարության հաստատումով իսկ դրա նախադրյալները և ծրագիրը կա պարզապես պետք է իրագործել օր առաջ ժամ առաջ այնժամ խաղաղություն և հանգստություն մեզ բոլորիս Ամեն ամեն ամեն։ Փաստորեն քանի որ Նիկոլենք հասարակության հացի խնդիրը այդպես էլ չեն կարողանում լուծել, Ռոբերտ Քոչարյանի գործը արագ ուղարկում են դատարան, որ փորձեն դրանով զբաղեցնել հասարակությանը: Չնայած ինձ թվում ա, որ դատարանում այդ գործի հրապարակային փլուզումը ու դրան հետեւող գործընթացները շատ թանկ կնստեն այս իշխանությունների վրա… Comments comments

