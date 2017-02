Պրեմիեր Լիգա-ի 25-րդ Տուրում Յունայթեդը Հաղթեց

Անգլիայի առաջնության 25-րդ տուրում Մանչեստեր Յունայթեդը սեփական հարկի տակ հաղթեց Ուոթֆորդին: Մանկունիանցիները 2 անպատասխան գնդակ ուղղարկեցին մրցակցի դարպասը: Մանչեստեր Յունայփեդի կիսապաշտպան Հենրիխ մխիթարյանը մասնակցեց խաղին, դուրս գալով խաղադաշտ մեկնարկային կազմում նա փոխարինվեց խաղի 89-րդ րոպեին: Ինչ վերաբերվում է մրցաշարային աղյուսակին ապա կարելի է ասել, որ զուգահեռ խաղերում մրցակիցների միավորներ կորցնելու արդյունքում Մանչեստեր Յունայթեդը բարելավեց դիքը մեկ հորիզոնականով` 6-րդ հորիզոնականից բարձրանալով 5-րդ հորիզոնական:

